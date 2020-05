ארה"ב סוערת כבר שני לילות רצופים אחרי שעוד אדם שחור נהרג במהלך מעצר משטרתי אלים. הפגנות ענק במיניאפוליס, בלוס אנג'לס ובערים נוספות בקריאה להעמיד לדין את קצין המשטרה שביצע את המעצר במהלכו הניח ברך על צווארו של ג'ורג' פלויד במשך דקות ארוכות והביא למותו.

ראש העיר מיניאפוליס, ג'אקוב פריי הצטרף היום לקריאה להגשת כתב אישום כנגד קצין המשטרה. "יותר מכל דבר אחר, התמודדתי ב-36 השעות האחרונות עם שאלה מהותית אחת: למה האדם שהרג את ג'ורג' פלויד אינו בכלא?" אמר.

האירוע שהתרחש מחוץ לחנות מכולת ביום שני התפרסם בזכות צילום וידאו בן 10 דקות, בהן נראה קצין המשטרה דרק שוביין כשהוא כורע ומניח את רגלי על צווארו של העצור, ג'ורג' פלויד, המתחנן לאוויר. הקצין לא זז למשך לפחות שמונה דקות, גם לאחר שפלויד חדל לדבר ולזוז.

הסרטון שצולם על ידי עובר אורח הפך ויראלי לאחר שהתברר כי פלויד נהרג כתוצאה מהאירוע. "לא ראיתי כל איום" הוסיף ראש העיר פריי שצפה בסרטון, "לא ראיתי שום דבר שיאותת שנדרש סוג כזה של הפעלת כוח". שוביין ושלושה קציני משטרה נוספים שהיו מעורבים במקרה, הודחו מהמשטרה.

המושל טים וולץ, התובע הכללי קית' אליסון והממונה על ביטחון הציבור ג'ון הרינגטון הבטיחו חקירה מקיפה ושקופה של האירוע. עם זאת, וולץ ואליסון דחו את תביעתו של ראש העיר להגשה מיידית של כתב אישום והבהירו כי יש לפעול בהתאם להליך המשפטי המקובל, גם במקרה זה. "אני מבין שהרגשות גואים, ואני חושב שזה חשוב שראש העיר יבטא את רגשות האנשים אותם הוא מייצג" אמר אליסון, "אבל אני חושב שזה קריטי שנדבק בעובדות, בחוק ובהליך התקין".

פרקליטות מחוז הנפין, שתהיה אמונה על הגשת כתב האישום ככל שיוגש, פרסמה הצהרה על פיה מותו של פלויד עורר בה וביתר אנשי הארץ זעם, וכי התיק יקבל את הטיפול הטוב ביותר שיוכלו לתת לו.

ביום שלישי נערכה הפגנה גדולה וצעדה של שני קילומטרים מאיזור האירוע לתחנת המשטרה המקומית, במהלכה התעמתו חלק מהמפגינים עם המשטרה, שהגיבה בירי גז מדמיע. הפגנה נוספת נערכה מול ביתו של שוביין בפרברי העיר, כשהמפגינים שפכו פחיות צבע אדום על הבית, וכתבו על המבואה 'רוצח'. מהמשטרה נמסר לסוכנות AP כי שויין ומשפחתו לא היו באותה שעה בביתם.

עורך דינה של משפחת ההרוג פלויד, בנג'מין קרומפ, קרא למפגינים שלא לנקוט אלימות: "אסור לנו לשקוע לרמתם של המדכאים אותנו. אסור לנו לסכן אחרים בתקופת המגיפה הזו. אנחנו נדרוש ובסופו של דבר נכריח אותם לבצע שינוי על ידי חשיפת היחס המחריד והפסול, ועל ידי עשיית משפט צדק".

הנשיא טראמפ התייחס גם הוא לאירוע ואמר כי מדובר ב"אירוע מאוד מאוד עצוב". עוד הוסיף כי הנחה את רשויות החוק והממשלה לבחון אותו וצייץ בטוויטר כי הורה להאיץ את החקירה הפדרלית של המקרה. המועמד הדמוקרטי לנשיאות ג'ו ביידן אמר כי מותו של פלויד היה "חלק ממעגל אי הצדק המערכתי המוטבע וקיים עדיין במדינה" ו"פגיעה בלב ליבה של אמונתם הקדושה של האמריקאים בשוויון זכויות… אירוע זה מעביר מסר ברור לקהילה השחורה שהם נמצאים תחת איום בכל יום ויום".