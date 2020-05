הליגה הגרמנית תחזור לפעול היום (שישי) ותהיה לליגה הראשונה באירופה שנפתחת מאז התפרצות מגפת הקורונה. החלוצה הפולנית אווה פג'ור וקבוצתה וולפסבורג ינסו עד סיום העונה להבטיח סופית את הזכייה באליפות גרמניה, זכייה בגביע ולנסות לזכות בגביע האלופות שיחודש בתאריך לא ידוע משלב רבע הגמר. פג'ור היא מלכת השערים המכהנת של הליגה ונחשבת לשחקנית עם המשחק הכי אטרקטיבי בבונדסליגת הנשים בגרמניה.

פג'ור בת ה-23 היא אחת הכוכבות הגדולות של אלופת גרמניה, וולפסבורג. במהלך אפריל, כשעולם הספורט נעצר בעקבות נגיף הקורונה, החתימה האלופה הגרמנית את הכוכבת הפולניה לחוזה עד 2023 והבטיחה את נוכחותה הקטלנית לשלוש העונות הבאות.

Going at a goal a game this season for @VfLWob_Frauen – and a @UEFAWomensEURO qualifying hat-trick for Poland today by Ewa Pajor????????⚽⚽⚽ pic.twitter.com/uy5nK9HVhs

