טיוטת "חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש" תעלה מחר (ראשון) לדיון והצבעה בוועדת השרים לחקיקה, זאת אחרי סבב תיקונים שהוביל שר המשפטים אבני ניסנקורן. לפי הודעת השר, מהלך התיקונים נעשה בתיאום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ, שר הבריאות יולי אדלשטיין וראש המל"ל מאיר בן שבת.

הצעת החוק מגיעה לאחר שהשימוש הנרחב בתקנות שעת חירום זכה לביקורת של היועץ המשפטי לממשלה, ושל שופטי בית המשפט העליון. על פי ההצעה המקורית, שנועדה להיות בתוקף עד סוף מרץ 2021, הממשלה תוכל להכריז על מצב חירום בנוגע להתפרצות הקורונה למשך 45 יום, עם יכולת הארכה מדי חודש. במסגרת מצב החירום הממשלה מוסמכת להתקין תקנות חירום ללא פיקוח הכנסת גם כלפי המרחב הציבורי וגם כלפי המרחב הפרטי.

כעת, תציע הממשלה הצעה ובה מספר תיקונים, שעיקרם זכות פיקוח של הכנסת על תקנות החירום של הממשלה.

לפי הודעת שר המשפטים, "השינויים בטיוטת החוק בוצעו תוך עיון במאות התייחסויות שהועברו מטעם הציבור ודיון בעניינן יימשך גם לאחר האישור בוועדת השרים לחקיקה". למעשה, מדובר באלפי התנגדויות. שלשום, לאחר שתזכיר החוק המקורי נסגר להערות מהציבור, נרשמו אליו 14,836 תגובות, המביעות התנגדות חריפה להצעה.

משטרת ישראל עצרה כ-12 מפגינים בליל חמישי בשל חסימת כבישים, לאחר ההפגנה בתל-אביב כנגד החוק, אותו כינו "חוק הדיקטטורה".

Last night police arrested 12 during a protest against the new "Corona law" in #telaviv #Israel pic.twitter.com/ScoItCFSVP

— Oren Ziv (@OrenZiv1985) June 5, 2020