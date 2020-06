מריאנה ארקאו (26) ממקסיקו היא אלופת העולם לזוגות בקרב חמש מודרני, המשלב 5 תחרויות: סיף, שחיה, קפיצות ראווה, ירי באקדח למטרה וריצת שדה. ארקאו חלתה בוירוס הקורונה במהלך שהותה במחנה אימונים בספרד והייתה למחלימה הראשונה במקסיקו מהנגיף. לאחר החלמתה, החלה לגייס כספים וציוד רפואי במטרה לעזור למולדתה להילחם בנגיף.

"כשעברתי את הקורונה, הבנתי את הליקויים במערכת הבריאות. חוויתי בעצמי את הליקויים בבית החולים. הייתי שם ואף אחד לא היה מוכן להתמודד עם מצב חירום בסדר גודל כזה; כך הגיע הרעיון להתחיל בפרויקט". מספרת ארקאו בראיון לאתר הוועד האולימפי. "עד כה הקרן אספה תרומות בסך הכל 20 אלף פסו. מבחינת ציוד, קיבלנו 50 אלף מסכות פנים, שזה שווה ערך ל-2.5 מיליון פסו".

Mariana Arceo ???????? thought she would be making headlines for her career as a modern pentathlete ???? at #Tokyo2020

דבר העובדים בארץ ישראל

Instead she made them for becoming one of the first athletes to contract COVID-19. #StayStrong @marianaArceo7

Read her story of recovery: https://t.co/5JO4vdlwFf

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) June 11, 2020