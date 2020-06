דטריק אדי, עובד מקדונלד'ס מפורט לודרדייל, קליפורניה, לא היה יכול להישאר אדיש כשענקית המזון המהיר העלתה לחשבון הטוויטר שלה ציוץ הזדהות עם המחאה על הרג האזרח השחור ג'ורג' פלויד על ידי כוחות משטרה. בציוץ נראה סרטון קצר בו הוקרנו שמו של פלויד יחד עם שמותיהם של שחורים אחרים שנהרגו מאלימות משטרתית, ובו נכתב "הם היו אחד משלנו". אדי, פעיל בתנועת 'נאבקים למען ה-15' הנאבקת להעלאת שכרם של עובדי המזון המהיר בארה"ב ולהענקת אמצעי מיגון לעובדים בתקופת הקורונה, ראה בכך תרגיל יחסי ציבור.

They were one of us:

Trayvon Martin. Michael Brown. Alton Sterling. Botham Jean. Atatiana Jefferson. Ahmaud Arbery. George Floyd. pic.twitter.com/s1UhP5vncv

— McDonald's (@McDonalds) June 3, 2020