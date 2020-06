View this post on Instagram

???? Начавшись в Твиттере, уже во всех соцсетях развернулась волна поддержки ЛГБТ+ и их права на создание семьи. Художники рисуют картинки с героями гомофобной агитационной рекламы о поправках к Конституции РФ.⁣ ⁣ ✊ В ролике гей-пара усыновляет мальчика из детдома. На финальный вопрос видео "такую Россию ты выберешь?" сотни людей уже ответили хэштегом #ДаВыберу и продолжают рассказывать, почему хотят видеть свою страну именно такой.⁣ ⁣ ????‍???? Мы тоже присоединяемся и выбираем Россию, в которой нет дискриминации! Присоединяйтесь и вы!⁣ ⁣ #лгбт #лгбтроссия #лгбтсеть #гомофобия #петиция #конституция #правачеловека #дискриминация . . . Арт: Twitter: @man_chaki @mrrobinhess @arlonow @castplace @markjoulith @bushsalmon