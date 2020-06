ג'סיקה מקדונלד, חלוצת נבחרת ארה"ב ואלופת הליגה צפון קרוליינה קורג', יודעת להעריך עד כמה השתנה היחס לאמהות בכדורגל הנשים המקצועני. מקדונלד הצליחה להפוך לאחת השחקניות הטובות בליגה האמריקאית, תוך שהיא מגדלת, כאם יחידנית, את בנה.

ליגת הנשים בארה"ב ה-NWSL תהיה הליגה המקצוענית הראשונה בספורט האמריקאי שתתפתח לאחר התפרצות הקורונה. העונה אליפות הליגה תוכרע בטורניר קצר יחסית שהתחיל אתמול (שבת) ויימשך עד ל-26 ביולי, כשכל המשחקים ישוחקו ביוטה, וכל השחקניות ואנשי הצוות ישהו בבידוד מוחלט במהלך כל הטורניר. הפעם, הנהלת הליגה תתיר לילדי השחקניות ולמבוגר נוסף שיטפל בהם, לשהות עם השחקניות בזמן הטורניר. מקדונלנד תוכל לנסות לזכות באליפות רביעית בחמש העונות האחרונות, בלי שתאלץ להיפרד מבנה.

כאשר ג'סיקה מקדונלד שמעה על ההצעה להחזיר את הליגה בתנאי בידוד, היא לא יכלה לדמיין את עצמה נפרדת מבנה בן ה-8. "כשהציעו את המתווה החדש, לא הצלחתי לדמיין את עצמי נפרדת מבני בן ה-8 לתקופה של חודש שלם. הנהלת הליגה טיפלה בזה בצורה טובה מאוד, לאורך כל התהליך".

מקדונלד החלה את הקריירה המקצוענית שלה ב-2010 במדי שיקגו רד סטארס אך לא הצליחה להותיר חותם. היא נפצעה בברכה ונאלצה לעבור שיקום ארוך של 18 חודשים. הרופאים המליצו לה לפרוש, אך היא לא רצתה לוותר על חלומה להפוך לשחקנית כדורגל מקצוענית. במהלך השיקום מקדונלד ילדה את בנה ג'רמיה במרץ 2012. באותה השנה התפרקה ליגת כדורגל הנשים בארה"ב (ה-WPS) ולא היה ברור אם למקדונלד יהיה לאן לחזור כאשר יסתיים השיקום.

"בהתחלה חשבתי שהקרירה שלי נגמרה, נפצעתי בברך והייתי בתהליך החלמה בזמן ההריון", מקדונלד סיפרה ל- Equalizer. "לאחר הפציעה הייתי צריכה ללמוד לשחק מחדש, הבן שלי היה המוטיבציה שלי להוכיח שאני יכולה. רציתי לעשות אותו גאה בי".

