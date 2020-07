דבר העובדים בארץ ישראל

בדיוק לפני שנה, יצאנו להפגין נגד התופעה החשוכה והבלתי נסבלת, הגזענות, שאנו בני העדה האתיופית סובלים ממנה בגלל צבע עורנו "הצבעוני" גם בשנת 2020. אתמול, קיבלנו תזכורת כואבת לכך שהזעקה שזעקנו בהפגנה, לכך שאנו דורשים יחס שווה, אינה נשמעה. אנחנו -אדיס צ׳קול (21) , אביחי וודג׳ה (22) ואווקה אשטה (20) , שלושתינו שחקני כדורגל מקצועיים בקבוצה הבוגרת של הפועל קטמון ירושלים. מועדון שדוגל בערכים לפני הכל, לעיתים לפני הכדורגל. מועדון שאנחנו נהנים לגדול בו, לשחק עבורו ונהנים לאהוב אותו. כותבים את הפוסט הזה עם המון כאב. לאחר שציפינו במשחק האחרון בו שיחקנו על המגרש שמסמל עבורנו מקום בו אין הבדל דת גזע ומין,מגרש המאחד בין כולנו ,מגרש שנותן לנו להרגיש שווים!! הופתענו לגלות שבזמן המשחק, כינו אותנו כ"צבעוניים". זהו זלזול בנו כשחקנים שונים בעלי מספר שונה (המאפשרים לשדרן להבדיל בין כל השחקנים בזמן המשחק ולעשות את עבודתו בצורה מכובדת) זהו זלזול בנו כשחקנים בעלי יכולות שונים המוצגים על המגרש, וזהו זלזול בנו כבני אדם!! השדרן שבחר להתבטא בצורה כזו התנצל ואנו מקבלים את התנצלותו,אך חשוב לנו למגר את התופעה הזאת מהמגרשים ובכלל, כר הדשא מהווה כור היתוך של תרבויות,עדות,גזעים ודעות,בואו נשמור על זה כך ולא ניתן מקום לגזענות בשום צורה שהיא!