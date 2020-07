שחקניות ה-WNBA ילבשו במהלך העונה המקוצרת שתחל בסוף יולי חולצות עם שמות של נשים שנפגעו מאלימות משטרתית או אלימות על רקע גזעני. על החולצות יופיע גם הכיתוב ‘Say Her Name’ ו-‘Black Lives Matter’.

ליגת הכדורסל לנשים בארה"ב תיפתח ב-24 ביולי והפלייאוף מתוכנן להתקיים בחודש אוקטובר. בעקבות התפרצות נגיף הקורונה הוחלט לקצר את העונה מ-36 ל-22 משחקי ליגה לכל קבוצה ולקיים את הטורניר בתנאי בידוד בברדנטון שבפלורידה.

WNBA players will not only wear warmups that feature “Black Lives Matter” and “Say Her Name,” but they’ll also be wearing the names of women who have been victims of racialized violence, such as Breonna Taylor and Sandra Bland: https://t.co/MWDhHsnNwg pic.twitter.com/4w4EjmbD9T

דבר העובדים בארץ ישראל

— The Root (@TheRoot) July 7, 2020