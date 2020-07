מגפת הקורונה ממשיכה להתפשט ברחבי העולם. כ-12.9 מיליון בני אדם אובחנו עד כה כנשאי הנגיף, אולם 58% מהם כבר הבריאו מהמחלה. יותר ממחצית מהחולים מרוכזים בארבע מדינות בלבד: ארה"ב, ברזיל, רוסיה והודו.

מניין החולים שאובחנו בארה"ב חצה את רף ה-3.3 מיליון; בברזיל עלה מניין החולים ליותר מ-1.8 מיליון; בהודו אובחנו 854 אלף חולים, וברוסיה 727 אלף. אחריהן ברשימה: פרו, צ'ילה וספרד עם יותר מ-300 אלף חולים מאובחנים בכל אחת. מניין הקורבנות ממגפת הקורונה עומד על כ-568,000 בני אדם, כאשר למעלה ממחציתם בארבע מדינות בלבד: ארה"ב, ברזיל, בריטניה ואיטליה. נתונים אלה דווחו על ידי 213 מדינות וטריטוריות בעולם ופורסמו באתר worldometers.

נשיא ברזיל, ז'איר בולסונארו הטיל וטו על חוק שמחייב את הממשל הפדרלי להעניק סיוע לקהילות הילידים באמזונס במסגרת המאבק בקורונה. החוק שאישר הקונגרס דורש מהממשל לספק מי שתייה וחומרי חיטוי לילידים, ולהבטיח שבבתי החולים יהיו עבורם מספיק מיטות אשפוז. "הווטו מונע את המינימום הנדרש עבור הישרדותן של הקהילות הללו", מסרו בארגון הילידים Instituto Socioambiental. "הווטו הזה חושף שהתכנית של הנשיא היא להיות בלי תכנית".

אלא שלבולסנרו יש תכנית והוא דבק בה באדיקות בחודשים האחרונים. בולסונארו הלך את כל הדרך עם התרופה הידרוכלורוקין במאבק בנגיף הקורונה. הוא דחק בממשלתו להפוך את התרופה נגד מלריה לזמינה עבור הציבור, ועודד את אזרחי ברזיל לקחת אותה, הן בתור טיפול מונע והן בתור תרופה נגד קורונה. הוא נפטר בדרך משני שרי בריאות שהתנגדו לגישתו, בזה אחר זה. זאת בעת שגם שר המשפטים שלו התפטר.

עתה, הנשיא הימני הקיצוני מעמיד את המדיניות שלו בפני המבחן האולטימטיבי: ביום שלישי הוא הכריז כי הוא נושא את הווירוס וכי הוא נוטל את התרופה בתור טיפול.

בולסונארו אמר במהלך ריאיון טלוויזיוני כי לקח כבר שתי זריקות ראשונות, בשילוב האנטיביוטיקה אזיתרומיצין, וכי הרגיש טוב יותר כמעט באופן מידי. לדבריו, החרטה היחידה שלו היא שהוא לא לקח את התרופה קודם לכן. "אילו הייתי לוקח אזיתרומיצין כתרופת מנע הייתי עדיין עובד ולא בבידוד", אמר בולסונארו. "אני סומך על אזיתרומיצין, ואתם?".

הנשיא בן ה-65, שביקר בתקיפות את ההוראות להישאר בבתים, התעלם מהצורך במסכות וכינה את הקורונה "שפעת קלה". במקום זאת, הוא שם את מבטחו בהידרוכלורוקין ובכלורוקווין, והפך את התרופות לבסיס שעליו מושתתת המדיניות של ממשלתו מול הקורונה. שתי התרופות משמשות לרוב בטיפול במלריה, כשההידרו משמשת לעתים גם בטיפולים במחלות אוטואימוניות מסוימות.

סוכנות הידיעות רויטרס דווחה כי לפי יותר מעשרה גורמים שונים, בולסונארו קיבל בתחילה השראה מאלילו הפוליטי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהיה תומך מוקדם בשימוש בהידרוכלורוקין. עם זאת, בולסונארו הרחיק לכת בהרבה מעמיתו האמריקני. בפיקודו, הצבא הגביר באופן דרסטי את ייצור התרופה. משרד הבריאות החדש, שמאוייש כעת על ידי חיילים ונאמנים של בולסונארו, מקדם בהתלהבות את התרופות נגד מלריה. המשרד הרחיב את הגישה לתרופות, ורופאים מהמגזר הציבורי רשאים כעת לרשום אותן כמעט לכל מי שאובחן חיובי לנגיף, ולא רק לחולים ביותר. אפילו נשים הרות וילדים עם בעיות בריאותיות מסוימות רשאים להשתמש בהן.

כמה מדינות אישרו לתת את התרופות לחולי קורונה, וכמה רופאים אף דיווחו על תוצאות מעודדות. עם זאת, המידע שהצטבר מצביע על חוסר יעילותן בעת טיפול במאושפזים. בחודש שעבר, מנהל התרופות והמזון בארצות הברית (FDA), ביטל את אישור החירום שניתן לשימוש בשתי התרופות, וקבע כי לא סביר שהן יעילות לטיפול בנגיף הקורונה.

בברזיל אובחנו עד כה יותר מ-1.84 מיליון חולי קורונה ולפחות 11,335 מתו מהמחלה ומסיבוכיה.

בעיר באיון שבדרום צרפת מת מפצעיו נהג אוטובוס שהוכה לאחר שדרש מהנוסעים לעטות מסכה. הנהג פיליפ מונילו ביקש מארבעה נוסעים בקו 810 לעטות מסכות, כפי שנדרשים כל משתמשי התחבורה הציבורית בצרפת בשל התפרצות הקורונה. על פי הודעת התביעה בעיר, באירוע החריג שהתרחש ב-5 ביולי, הנהג נדחף מהאוטובוס, הוכה קשות בראשו על ידי ארבעה גברים שזוהו ונעצרו. אתמול מת הנהג מפצעיו בבית החולים.

A French bus driver who was attacked after asking passengers to wear masks has died. He was declared brain dead, and family said: "We decided to let him go."

Masks are mandatory on public transport in France.

2 are charged for attempted murder, lawyers want to up the charges. pic.twitter.com/DmF4sWI3A9

— AJ+ (@ajplus) July 10, 2020