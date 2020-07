יוסטון דאש היא אלופת ליגת הנשים האמריקאית בכדורגל, ה-NWSL, לראשונה בתולדותיה. בסיום משחק הגמר שנערת הערב (ראשון) ניצחה יוסטון 0:2 את שיקגו רד סטארס, משערים של סופי שמידט בדקה ה-5 ושער של שיי גרום שקבעה את תוצאת המשחק בדקה ה-91.

טורניר ה'צ'אלנג' קאפ' החליף את עונת הליגה הסדירה שהתבטלה בעקבות התפרצות הקורונה. הטורניר כולו נערך בתנאי בועה ביוטה, כאשר השחקניות ואנשי הצוות שהו בבידוד מוחלט במהלך כל הטורניר.

יוסטון עלתה ליתרון מהיר כבר בדקה החמישית מפנדל מדויק של סופי שמידט לאחר הכשלה של כריסטי מיואיס ע"י קיילה שארפלס. בהמשך המשחק שיקגו החזיקה יותר בכדור ולחצה להשיג את השוויון, כאשר יוסטון יותר התגוננה ויצאה למתפרצות קטלניות.

בדקה ה-91 הצליחה יוסטון לפרוץ את קו ההגנה של שיקגו עם מסירת עומק של רייצ'ל דיילי לשיי גרום, שעברה את השוערת והבקיעה את השער שהבטיח את האליפות.

בעונה המקוצרת שיחקו רק 8 קבוצות מתוך 9 הקבוצות בליגה, לאחר שאורלנדו פרייד פרשה בעקבות שרשרת הדבקות בנגיף הקורנה של חלק משמעותי מהסגל. בסיבוב המוקדם, כל קבוצה שיחקה ארבעה משחקי ליגה. לאחר מכן, הקבוצות חולקו למשחקי רבע הגמר בשלב הנוקאאוט, לפי מיקומן בטבלה.

יוסטון דאש סיימה את הסיבוב המוקדם במקום הרביעי, בדרכה לגמר גברה על יוטה רויאלס 3:4 בבעיטות הכרעה. בחצי הגמר ניצחה את פורטלנד ת'ורנס המפתיעה עם 0:1 קטן. שיקגו רד סטארס הגיעה עונה שנייה ברציפות למשחק הגמר לאחר שסיימה בבית המוקדם במקום ה-7, ניצחה ברבע הגמר את ריין בבעיטות ההכרעה 3:4 ובחצי הגמר את סקיי בלו במשחק הטוב בטורניר בתוצאה 2:3.

A @Lionesses that has roared loud since the very first minute of play in Utah ????@RachelDaly3 is the Most Valuable Player, presented by @budweiserusa, award winner. #NWSLChallengeCup pic.twitter.com/xUFg9p99tY

— NWSL (@NWSL) July 25, 2020