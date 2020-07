כוכב ברוקלין נטס, קיירי אירווינג, החליט לתמוך כלכלית בשחקניות ה-WNBA שבחרו לוותר על השתתפותן בעונה המתקיימת כעת בתנאי בועה בפלורידה, כדי לקחת חלק במאבק החברתי שמתנהל בימים אלו בארה"ב או בגלל חששות מוירוס הקורונה.

אירווינג הודיע שיתרום 1.5 מיליון דולר לקרן בשם 'KAI Empowerment Initiative' שתחלק את הסכום בין השחקניות שריצו בכך. "בין אם אישה מחליטה להילחם על צדק חברתי, לשחק כדורסל, להתמקד בבריאותה הפיזית או הנפשית או פשוט להתחבר עם המשפחה שלה, אני מקווה שהיוזמה הזו תתמוך בהחלטות ובסדרי העדיפויות, של כל אחת", אמר אירווינג בהצהרה על הקמת הקרן.

Kyrie Irving is committing 1.5 million dollars to @WNBA players who have opted out of the 2020 season, ”whether a person decided to fight for social justice, play basketball, focus on physical or mental health, or simply connect with their families.” ???? pic.twitter.com/qS4GVjVhgp

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) July 27, 2020