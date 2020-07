מגזין 'ספורטס אילוסטרייטד' חשף פרשה של התעלמות מהטרדה מינית שבוצעה, לכאורה, בתוך מועדון ה-NBA של דאלאס מאבריקס, שנתיים בלבד לאחר פרשה חמורה של הטרדות מיניות שנחשפה בתוך המועדון.

על-פי החשדות, אישה העובדת בארגון פנתה במכתב לבעלי הקבוצה מארק קיובן בספטמבר 2019 בתלונה שטוני רונזוני, מנהל סגל השחקנים של הקבוצה, תקף אותה מינית במהלך חודש יולי בלאס וגאס. למרות שעברו כבר 10 חודשים, אותו איש הנהלה המשיך בעבודתו במועדון ללא מפריע. כעת היא תבעה את רונזוני בבית המשפט.

SI Daily Cover: After a woman said a Dallas executive sexually assaulted her, the team cleared him. But an SI investigation found that the Mavericks did not obtain potentially critical evidence. https://t.co/VM95usnXiG pic.twitter.com/gw5fhxR4zS

— Sports Illustrated (@SInow) July 29, 2020