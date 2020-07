רכב החלל 'Perseverance' (התמדה) של סוכנות החלל האמריקאית (נאס"א), שוגר אחר הצהריים לכוכב הלכת מאדים. רכב החלל צפוי להגיע למאדים רק בפברואר 2021 ושם יחקור מכתש שמדעני נאס"א משערים שהיה אגם מים לפני 3.5 מיליארד שנה, בתקווה למצוא עדויות להימצאות של צרות חיים מיקרוסקופיות על פי כוכב אחר, ואף לראשונה יאסוף דוגמיות קרקע בתקווה שיישלחו חזרה לכדור הארץ.

בנוסף, תתבצע במהלך המשימה של רכב החלל, טיסה אווירית של כלי טיס מחוץ לאטמוספירת כדור הארץ. רכב החלל ייבחן גם חומרים נוספים מהם בנויות חליפות החלל של האסטרונאוטים שמיועדים להגיע לירח עד 2024.

???? We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS

