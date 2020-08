פיצוץ ענק התרחש הערב (שלישי) בנמל ביירות מסיבה שטרם הובררה. הפיצוץ אירע לאחר דליקה שהשתוללה באזור הנמל בעיר. חלק משמעותי מרשתות החשמל בביירות אינן פעילות. בתי החולים מלאים בפצועים ולא יכולים לקבל מטופלים נוספים. לפחות עשרה נהרגו ומאות נפצעו.

A large blast has ripped through Beirut in an area containing warehouses.

Get the latest on this story here: https://t.co/eMqnsdlR0J pic.twitter.com/86In2zQvDu

דבר העובדים בארץ ישראל

כל בוקר אצלך במייל אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

— SkyNews (@SkyNews) August 4, 2020