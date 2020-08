"מאחורי 16 שנים של צילומי עיתונות והרבה מלחמות", כותב הצלם בילאל ג'אוויש, "אני יכול להגיד שלא ראיתי מעולם את מה שראיתי היום באזור אשרפיה, במיוחד מול בית חולים "רום", וזה, את הגיבורה שעטפה שלושה תינוקות כשהיא מוקפת עשרות גופות ופצועים".

צילומים רבים כמו זה של ג'אוויש, מתפרסמים ברשתות החברתיות ביומיים האחרונים. משפחות הנעדרים מפרסמות את התמונות והשמות של הקרובים שנעדרים תחת הריסות מה שהיה הנמל של ביירות.

.احد الصحفيين يقول : 16سنة من التصوير الصحفي والكثير من الحروب. استطيع ان اقول لم أرى كالذي رأيته اليوم في حي الاشرفية,… פורסם על ידי ‏Hormiga – عالم من الفرص‏ ב- יום רביעי, 5 באוגוסט 2020

הראשונים לגשת לנמל לאחר הפיצוץ הראשון היו כוחות ההצלה והכיבוי. רבים מהם מצאו את מותם כמה דקות לאחר מכן, עם הפיצוץ השני.

אחד הכבאים הללו היה ראלף, כבאי מתנדב שהוקפץ לאזור הפיצוץ וככל הנראה נספה בפיצוצי המשנה. משפחתו של ראלף מחפשת אותו, מבקשת בטוויטר ובפייסבוק מידע על מקום הימצאו. הבלגן שורר בכל מקום והמשפחות לא מקבלות מידע על קרוביהן. גם רשת החשמל קרסה ולכן אין קליטה סלולרית באזור הנפגע והמשפחות נותרו חסרות אונים.

Help us to find Ralph

Tw//

He was amongst the volunteers in the Beirut fire department went missing after when the explosion happened share so others could see his family are extremely worried pic.twitter.com/Xn7Q5RuhR5 — ⁷ (@kookcao) August 4, 2020

הרשת מציגה את המצב המורכב שתושבי לבנון מצויים בהם, כמו האשה שיושבת בביתה ההרוס, סביבה שברי זכוכיות והיא מנגנת בפסנתר את שירו של המשורר הסקוטי רוברט ברנס "זמנים עוברים".

A grandmother in Beirut plays ‘Auld Lang Syne’ on the piano amid the wreckage of her apartment — a small example of hope and perseverance just one day after explosions rocked the city (warning: distressing) pic.twitter.com/gEL6esLF8c — NowThis (@nowthisnews) August 5, 2020

נדרש סיוע מהעולם

גופים אזרחיים החלו פונים דרך הרשת לעולם ומבקשים סיוע. הצלב האדום הלבנוני פרסם בטוויטר קריאה לאזרחי לבנון להגיע ולתרום דם כדי לסייע בטיפול בפצועים הרבים, יחד עם רשימה של תחנות בהם ניתן לעשות זאת.

BLOOD DONATIONS HIGHLY NEEDED IN BEIRUT!! please if you live in lebanon call your nearest bloodbank and donate. here’s a list of them. pic.twitter.com/1xjR8RCU4Q — rosa (@needyrosa) August 4, 2020

אנשים מרחבי העולם נענים לקריאות והצעות קונקרטיות זורמות ללבנון. אזרחים מתוניסיה מסוריה ואפילו מעזה מציעים מקום למחוסרי הבית החדשים.