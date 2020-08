גידול תרד מתחת לפאנליים סולאריים משפר את התפוקה ב-35%. כך עולה ממחקר חדש שנעשה באוניברסיטת קיימברידג' ובחן את השילוב בין חקלאות לייצור חשמל בחממות.

החוקרים גידלו תרד ובזיליקום בחממות שצופו בגליונות של פנלים סולאריים דקים חצי שקופים, שמסננים רק חלק מקרני השמש. הם התבססו על הרעיון שייצור החשמל ותהליכי הפוטוסינתזה בצמחים מתבססים על אור באורכי גל שונים, ולכן השילוב עשוי להיות מועיל לשני היעדים.

על פי תוצאות הניסוי, בשני הצמחים גדלו עלים גדולים יותר, עם רמת חלבון גבוהה יותר, אך בכמות נמוכה יותר מצמחים אלו בחממות רגילות עם אור שמש מלא.

החוקרים חישבו את התמורה הכלכלית ממכירת הצמחים והחשמל גם יחד וגילו כי כאשר ערך העלים גבוה יחסית, כמו בבזיליקום, השיפור הכלכלי הינו זניח – 2.5% בלבד, אך בגידול תרד, התקבל שיפור של 35%, היות והפקת החשמל מהווה פיצוי משמעותי לעומת ערך המכירה של העלים.

היות ויצור חשמל מפנלים סולאריים מחייב שטח רב, יש חשיבות רבה למציאת פתרונות לדו-שימוש בשטחים קיימים, עליהם יותקנו פנלים סולאריים במקביל לשימוש נוסף.

שימוש כפול בשטחים חקלאיים (אגרי-וולטאי) הוא אחד הכיוונים המבטיחים, לאור היקף השטח החקלאי הגדול שכבר קיים בעולם. בינתיים, מחקרים רבים נערכים על מנת להשיג שילוב מייטבי בין סוג הגידולים, שיטות הגידול, והטכנולוגיה הסולארית.

בעוד היעילות האנרגטית של טורבינות קלאסיות – המונעות בגז, פחם וסולר – נמצאת בקיפאון יחסי, הרי שפנלים סולאריים שוברים שיאי תפוקה ונמצאים בהליך מתמיד של שיפור. פנל סולארי יעיל יותר מאפשר להפיק יותר חשמל על אותו שטח, ולכן מגדיל את התפוקה בשטח קטן נתון דוגמת גג או חממה.

Researchers have demonstrated the use of tinted, semi-transparent solar panels to generate electricity and produce nutritionally-superior crops simultaneously, bringing the prospect of higher incomes for farmers and maximizing use of agricultural land. https://t.co/mbAJZhZkqJ pic.twitter.com/YJDG79jwSt

— Cambridge in America (@cantabusa) August 5, 2020