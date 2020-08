האצן ג'ושוע צ'פטגיי מאוגנדה שבר אתמול (שישי) את שיא העולם בריצת 5,000 מטר, אחרי שלא נשבר במשך 16 שנים. האצן שנולד בכפר קטן וכוון כל חייו על ידי אביו להיות מורה לספרות, כובש את מקומו בחזית ענף האתלטיקה העולמית. זהו היה שיא העולם השלישי שהוא שובר בתוך שנה.

צ'פטגיי בן ה-23 כמעט ולא הגיע לתחרות, לאחר שלא מצא דרך לטוס מאוגנדה למונאקו. הגעתו התאפשרה בזכות התערבות אישית של נשיא אוגנדה. בסיומו של מסע מטלטל שארך 33 שעות, הוא הצהיר על כל במה אפשרית "אני רוצה לעשות היסטוריה" ואמר שהוא מגיע כדי לשבור את שיא העולם. הבטיח, וקיים: הוא קבע שיא של 12:35.36 דקות, וניפץ את שיאו של קנניסה בקלה האתיופי.

Joshua Cheptegei MAGIC! ????????✨????????

דבר העובדים בארץ ישראל

1/12/19: New 10km World Record

16/2/20: New 5km World Record

14/8/20: New 5000m World Record

In a space of 257 days/8 months and 13 days, @joshuacheptege1 has set THREE World Records even though he holds two at the moment. LEGEND! ✊???? pic.twitter.com/Dvc0SxIYYR

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) August 14, 2020