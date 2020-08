נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין ביום חמישי האחרון לרשת FOX והודה כי הוא מתנגד לאישור חבילת סיוע לשירות הדואר האמריקאי כדי להכשילו בביצוע תפקידו בבחירות לנשיאות בנובמבר, שהוא העברת פתקי הצבעה בדואר.

Trump this morning why he won’t fund US Postal Service. “Now they need that money in order to make the post office work so it can take all of these millions and millions of ballots … But if they don’t get those two items that means you can’t have universal mail-in voting.” pic.twitter.com/73NBmSnoNC

— The Recount (@therecount) August 13, 2020