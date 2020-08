נקבעו העולות לגמר ליגת האלופות לנשים בכדורגל. אלופת אירופה בארבע השנים האחרונות, אולימפיק ליון, ניצחה הערב (רביעי) 0:1 את פריז סן ז'רמן בחצי הגמר ותנסה להמשיך ולשלוט בכדורגל האירופאי. מולה תתייצב אלופת גרמניה וולפסבורג שניצחה אתמול את ברצלונה בתוצאה זהה. הגמר יתקיים ביום ראשון בשעה 21:00 בסן סבסטיאן שספרד וישודר בישראל בערוץ ספורט 5 פלוס.

זאת תהיה הפעם הרביעית ששתי הקבוצות ישחקו אחת נגד השניה בגמר ליגת האלופות, כשהמאזן הוא 1:2 לצרפתיות. אולם, הפעם ליון נראית פגיעה יותר, כשתופיע ללא שתי הכוכבות שלה, אדה הגרברג וניקיטה פאריס.

בחצי הגמר הראשון שנערך ביום שלישי, האלופה הספרדית הייתה טובה ויותר וקופחה על ידי השופט, לאחר שנגיעת יד ברורה ברחבה, של הקבוצה הגרמנית, לא נשרקה לפנדל. ברצלונה החזיקה יותר בכדור, אך הרבתה להחמיץ מול השער. בדקה ה-56 ניצלה פרידולינה רולפו השוודית ערבוביה בהגנת ברצלונה וכבשה מקרוב את שער הניצחון.

???????? @VfLWob_Frauen are through to Sunday's #UWCL final!

⚽️ Rolfö the semi-final hero.

— #UWCL (@UWCL) August 25, 2020