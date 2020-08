קליפורניה ממשיכה לבעור, אבל הפתרונות יעלו מיליארדים ויישומם יימשך שנים. עד כה נהרגו שבעה אנשים ומעל ל-1,400 מבנים הושמדו באש. הסיבה להצטברות השריפות – ההתחממות וסופות הברקים, אך גם 100 שנה בהן מנעו בעירה של שרפות קטנות, מצב שגרם להצטברות של 'דלק' יבש וזמין שנהפך בקלות לשריפת ענק.

כמצית משטח המדינה מורכב מיערות או שיחים דליקים, והשריפות בקליפורניה נרחבות כל כך עד שהן כילו כבר כמעט רבע משטחה של מדינת ישראל (5,261 קמ"ר). כאשר מוסיפים לכך את השריפות במדינות שכנות מדובר על שליש משטחה של מדינת ישראל שעולה כעת באש באזור כולו.

במדינה בוערות כ-14 שריפות ענק וכ-500 שריפות בסך הכל. לפי אתר Sacbee, אחת הגדולות בהן, LNU, פרצה ב-17 באוגוסט, כילתה כ-1,500 קמ"ר, וממשיכה להתפשט. השריפה הזו לבדה מצליחה לחצות מחסומים כמו כבישים מהירים ומשתוללת בחמישה מחוזות בו זמנית. היא גבתה חמש קורבנות מתוך השבעה שנהרגו במדינה. שמה הוא Lightning Complex Fire, על שם סופות הברקים שהציתו אותה. רק שליש משטח האש שבה הוכרז כשטח תחת שליטה והיא תמשיך להתפשט גם בימים הבאים, תוך שהיא גורמת לפינוי הולך וגדל של אוכלוסייה.

השריפות הגדולות גורמות לזיהום אוויר בהיקף עצום, כמו גם לפליטות משמעותיות של פחמן לאטמוספירה, המגביר את אפקט החממה.

למרות השקעות עתק מצד חברות החשמל (5 מיליארד דולר), שירות היערנות ותקציבי מדינה נוספים (500 מליון דולר), תדירות ועוצמת השריפות רק רק הולכות וגוברות. בעשור האחרון ניכר שינוי האקלים בקליפורניה, כך לפי מלקולם נורת', אקולוג אש.

בראיון ל-Sacbee הוא אמר: "אנחנו עוד לא הצלחנו לטפל אפילו בשולי הבעיה. זה ייקח שנים ואין פתרון זול או פשוט לכך. לפני כעשור 10% משטחי פריסת החשמל של PG&E היו מועדים לשריפות. כיום מדובר כבר ב-50%. השנה, השריפות לא נגרמו כתוצאה מכשלים ברשת החשמל, אלא מגורמי טבע – יובש, רוחות מהירות, ברקים, וחום".

The 2nd & 3rd largest fires in California history are simultaneously burning, right now. pic.twitter.com/V7SdrOgckT

— Dakota Smith (@weatherdak) August 22, 2020