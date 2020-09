מריה קולסניקובה, ממנהיגות המחאה בבלארוס, נעצרה על ידי כוחות הביטחון במדינה, אחרי שקרעה את דרכונה וסירבה לעזוב את ארצה. בפוסט שפרסם אתמול (שלישי) בדף הפייסבוק שלו, כתב סגן שר הפנים האוקראיני, אנטון גרשצ'נקו כי קולסניקובה "מנעה בהצלחה ניסיון לגרשה בכוח מהמולדת שלה". הוא הוסיף כי "האשה האמיצה הזו נקטה בצעדים כדי למנוע את העברתה אל מעבר לגבול. היא נותרה בגבולות בלארוס. אלכסנדר לוקשנקו אחראי על חייה באופן אישי".

אתר החדשות הבלארוסי העצמאי TUT.by ציטט אתמול עדי ראייה שסיפרו כי קולסניקובה, חברת ב'מועצה המתאמת', התארגנות האופוזיציה לשלטונו של הנשיא לוקשנקו, נחטפה בבוקר יום שני, על ידי רעולי פנים שלבשו בגדים אזרחיים, והוכנסה לרכב מסחרי כהה עליו הכיתוב 'PRESS', במרכז הבירה מינסק.

מלבד קולסניקובה, נחטפו שני אזרחים נוספים החברים ב'מועצה המתאמת'. שלושתם הובאו אתמול בבוקר למעבר הגבול עם אוקראינה, על מנת להעבירם למדינה השכנה.

"כשניסו לשלוח אותה, היא קרעה את הדרכון באופן שפסל את כניסתה לאדמת אוקראינה", ציטטה סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס מקור המעורה בפרטים.

מאוחר יותר דווחו כלי תקשורת באוקראינה ובבלארוס כי קולסניקובה נגררה על ידי כוחות הביטחון הנאמנים ללוקשנקו אל מעבר לגבול האוקראיני, תוך כדי שהיא מתנגדת בפראות, בועטת וצועקת.

על פי הדיווחים, חוטפיה התקשו להעביר אותה בתחנת הגבול ועל כן החזירו אותה לרכב, שם תפסה את דרכונה וקרעה אותו לגזרים אותם השליכה מחלון הרכב. לאחר מכן היא נמלטה דרך החלון וצעדה בחזרה לשטח בלארוס, שם נתפסה והוכנסה למיניבוס של אנשי כוחות הביטחון.

שני החטופים האחרים נמלטו לתוך אוקראינה באמצעות רכב שהוכן מראש על ידי כוחות הביטחון, בו המתינו כרטיסי טיסה עבור השלושה. קולסניקובה אמורה הייתה להגיע לברלין דרך מילאנו, ושני עוזריה לאיסטנבול.

שני העוזרים התראיינו היום בקייב, וטענו שכרטיסי הטיסה נועדו ליצור מצג שווא כאילו הם נמלטו מבלארוס. כשנשאלו מדוע לא פעלו בדומה לקולסניקובה עשתה, ענה אחד מהם שהיא מסוגלת לעשות דברים כאלה והוא לא, ולכן היא המנהיגה והוא רק הדובר שלה.

גורמים רשמיים בבלארוס לא אישרו את הדיווחים, אך אישרו כי קולסניקובה נעצרה. מקום הימצאה הנוכחי אינו ברור".

"קולסניקובה נעצרה. איני יכול לומר היכן היא נמצאת, אבל היא עצורה", אמר אנטון ביכוקובסקי, דובר מטעם משטרת הגבול של בלארוס, לסוכנות הידיעות רויטרס. היום אישר אביה של קולסניקובה כי היא מוחזקת בתא מעצר במינסק.

גורמים רשמיים בגרמניה ובריטניה דרשו אתמול לקבל פרטים נוספים על נסיבות היעלמותה של קולסניקובה. שר החוץ של בריטניה, דומיניק ראב, כתב אתמול בטוויטר כי הוא "משטרו של לוקשנקו חייב להציב את השבתה הביתה בשלום בראש סדר העדיפויות. על השלטון להפסיק לרדוף את המפגינים, לשחרר את האסירים הפוליטיים ולפתוח במשא ומתן עם אנשי האופוזיציה".

Seriously concerned for the welfare of Maria Kolesnikova in #Belarus. Lukashenko’s regime must make her safe return their highest priority. The regime must cease brutalising protestors, release political prisoners and begin dialogue with the opposition

— Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020