הישג נהדר לישראל בענף הרכיבה על אופניים. איתמר איינהורן, המייצג את קבוצת ישראל סטארט אפ ניישן, סיים היום (שבת) במקום השלישי בדירוג הכללי את התחרות הבינלאומית ״סולידארנוסק״ בפולין בתום ארבעה ימי רכיבה של 173 קילומטרים בכל אחד מהימים.

ביום הראשון של התחרות חצה את קו הסיום במקום ה-1, ביום השני במקום ה-14 וביום השלישי במקום ה-4. השתתפו בתחרות 131 רוכבים. יובל בן משה הצעיר סיים היום את הקטע האחרון של התחרות במקום ה-2.

Israel’s pro cycling taking leaps forward: While Israeli @guyniv1 and teammate Guy Sagiv are racing in the world's biggest races, the new generation is following suit: In Poland. #wsio2020 – @itamare890 finished 3rd on GC and Yuval Been Moshe 2nd today. pic.twitter.com/b1KKYN35zA

דבר העובדים בארץ ישראל

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) September 12, 2020