מגפת הקורונה השפיעה בצורה "הרסנית" על חייהם של אלו שנעקרו מבתיהם בעקבות עימותים אלימים, והביאה רבים מהם למצב של רעב, כך על פי מדו"ח שפרסמה לאחרונה מועצת הפליטים הנורבגית, ארגון הומניטרי המסייע לפליטים ונפגעי מלחמות.

מסקר שערך הארגון בקרב 1,400 עקורי מלחמה, ב-14 מדינות שונות, עלה כי 75% מהם איבדו את מקור פרנסתם, ובעקבות כך את היכולת לספק מזון לעצמם ולמשפחותיהם.

"מחירי המזון הכפילו את עצמם. אנחנו אוספות שאריות מהזבל כדי להאכיל את ילדינו. אחרת הם ימותו מרעב. אם מגפת הקורונה לא תהרוג אותנו, הרעב יעשה זאת", כך אמרה שאיסטה גול, בת 60, לאנשי הארגון. גול מצטופפת עם 14 בני משפחה בבקתה ארעית, המחולקת לשני חדרים, במחנה עקורים סמוך לקאבול, בירת אפגניסטן.

80% מהנסקרים במחנות העקורים בקניה, אמרו לאנשי הארגון כי איבדו את מקור פרנסתם העיקרי. 86% מהנשאלים במחנות עקורים בקולומביה אמרו כי נאלצו לוותר על ארוחות כי אין להם כסף למזון. 80% מהנשאלים באפגניסטן אמרו כי פחות סביר שילדיהם ילכו לבית הספר בגלל מצבם הכלכלי.

על פי הערכת ארגון המזון והחקלאות, מלבד כמיליון בני אדם שנפטרו ברחבי העולם כתוצאה מנגיף הקורונה וסיבוכיו, החריפה המגפה את משבר הרעב בעולם ותביא לקורבנות רבים נוספים.

על הארגון, סוכנות של האו"ם למאבק בתופעת הרעב בעולם, של אלה שנאלצים להתמודד עם מה שמכונה "חוסר ביטחון תזונתי" בדרגות שעלולות להביא לסיכון חיים, צפוי להגיע השנה ל-265 מיליון בני אדם, 132 מיליון יותר מלפני המשבר.

