נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אתמול (רביעי) שלדעתו הבחירות לנשיאות יגיעו בסוף לבית המשפט העליון, ולכן חשוב שיהיו שם תשעה שופטים. הדברים נאמרו ביחס למאמצי הרפובליקנים לקדם במהירות את מינויה של שופטת חדשה במקום רות ביידר גינזבורג שנפטרה בסוף השבוע האחרון בגיל 87.

לפי טראמפ, יו"ר ועדת המשפט בסנאט, הסנאטור לינדזי גרהאם, לא יצטרך אפילו לערוך שימוע למועמדת שלו לעליון. עוד הוסיף כי הליך המינוי יעבור בצורה מהירה. מאוחר יותר, בתדרוך לעיתונאים, סירב הנשיא האמריקאי להתחייב ל"העברה שקטה" של שלטונו ליריבו הדמוקרטי, ג'ו ביידן, אם זה ינצח בבחירות ב-3 בנובמבר. "נראה מה יקרה. אתם יודעים, התלוננתי רבות על פתקי ההצבעה, פתקי ההצבעה הם אסון", אמר טראמפ כשנשאל אם יעביר את השלטון במידה ויפסיד.

טראמפ התייחס לפתקי ההצבעה במעטפות כפולות של מצביעים דרך הדואר . על-פי הערכות, מרבית הבוחרים הדמוקרטים צפויים להצביע דרך הדואר בעוד שמרבית הרפובליקנים צפויים לגשת לקלפיות. כשנשאל שוב אם הוא מתחייב להעביר את השלטון, השיב טראמפ: "תיפטרו מפתקי ההצבעה ותקבלו העברה רגועה מאוד. ולא תהיה העברה של השלטון, למעשה תהיה התמשכות שלו. פתקי ההצבעה יצאו משליטה, אתה יודע את זה", המשיך טראמפ להלין על כך שאחוז ניכר מהבחירות צפוי להיערך דרך הדואר.

Trump refuses to commit to a peaceful transition of power after the election: "Well we're gonna have to see what happens." pic.twitter.com/UHQW7KdQj4

— The Recount (@therecount) September 23, 2020