It has been 6 months since #TEAMISRAEL competed!

It is challenging to get back to competing, but the the men's gymnastic team went full force at the Ukraine International Cup.

Artem Dolgopyat

won the Gold Medal for his floor routine!

Kol Hakavod Artem – perfect way to start the New Year!

Shana Tova and Chatima Tova!

