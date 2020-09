ארצות הברית תעצור משלוחים של שמן דקלים ומוצריו מיצרן מרכזי במלזיה לאחר שנמצאו אינדיקציות למגוון רחב של מקרי התעללות בעבודה, כולל אלימות פיזית ומינית ועבודת ילדים בכפייה, כך פורסם היום (רביעי).

שמן דקלים הוא השמן הנצרך ביותר בעולם. למעשה, כמעט בלתי אפשרי להימנע משימוש בחומר המופיע על תוויות מוצאים ביותר מ-200 שמות שונים ונמצא בכמחצית מהמוצרים שעל מדפי הסופרמרקטים וברוב מוצרי הקוסמטיקה. בנוסף, ניתן למצוא שמן דקלים בחומרי צבע, לוחות עץ, חומרי הדברה ותרופות. שמן הדקלים קיים גם במזון לבעלי חיים, בדלקים ביולוגיים ואפילו בחומרי חיטוי לידיים.

#ICYMI – "@CBP has unique authorities to prevent goods made from forced labor from entering the United States, and we are serious about this enforcement responsibility.” Learn more about the risks of #ForcedLabor in this video from EAC Brenda Smith. pic.twitter.com/66IBX08T9S

דבר העובדים בארץ ישראל

