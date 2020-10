עובד חברה המספקת שירותים למוקד הערעורים בנושא הקורונה, נעצר אתמול (רביעי) בחשד שקיבל לכאורה טובות הנאה ממבודדים שביקשו כי שמם יוסר מרשימת מחויבי הבידוד של משרד הבריאות.

החשוד יובא בהמשך היום (חמישי) לבית משפט השלום בראשון לציון והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו. החקירה מנוהלת במשטרת ישראל בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות ובליווי פרקליטות מחוז דרום.

במשטרת ישראל פונים לציבור האזרחים ומבקשים להישמע להנחיות והוראות משרד הבריאות בנושא, שכן התעלמות מהן וזלזול בהן משבשים את המאמץ הלאומי במאבק בהתפרצות הנגיף והתפשטותו בישראל. מפרי צווי הבידוד של משרד הבריאות אף עלולים להפיץ את הנגיף, להדביק ולסכן את חייהם של אזרחים נוספים ללא ידיעתם.

בגל הראשון של הקורונה נחשפו כמה הונאות קורונה, בישראל ובחו"ל, אשר נגעו בעיקר לנושאים כספיים. בטקסס הקימה צעירה חברות קש וגבתה מהמדינה מענקים לסיוע בתשלום משכורות של עובדים מומצאים. במרץ, כשהנגיף רק החל להתפשט בעולם הוציא האינטרפול הודעת אזהרה, גם בישראל, לפיה ישנה סכנה גוברת של חשיפה להונאות בסייבר שעיקרן 'פישינג' – הוצאת מידע פיננסי במרמה. בניו-יורק נחשף נסיון למכור לעירייה ציוד מיגון אישי במחירים הגבוהים פי ארבעה מהרגיל. גם בישראל נעצרו חשודים בשיווק תרופות לקורונה לצרפת.

New Jersey man arrested for $45 million scheme to defraud and price gouge New York City during COVID-19 pandemic https://t.co/JBxaevAaVq

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) May 26, 2020