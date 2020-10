שום סגר לא יעצור את פסטיבלי סוכות המסורתיים. השנה, מארגני האירועים מזמינים את הציבור להיות אושפיזין, אבל באופן מקוון, וליהנות מצפייה בסרטים, הצגות, משחקי תפקידים, הקראת שירים ומפגשים עם יוצרים, והכל תחת הסכך הפרטי, עם כוס יין ביד ושיר בלב.

סרטים

פסטיבל הסרטים בחיפה יתקיים השנה כבכל שנה בחול המועד סוכות (10-3 באוקטובר), אך הפעם את מסך הקולנוע יחליפו מסך המחשב, הטלוויזיה או אפילו הטלפון הנייד. ממש כמו בפסטיבל הרגיל, לכל סרט מועד ואולם וירטואלי משלו, כאשר מספר ההקרנות ומספר הכרטיסים לכל סרט מוגבל. עם זאת, שלא כמו בפסטיבל רגיל, מבטיחים המארגנים כי ניתן לבחור במידה רבה של גמישות מועד נוח לצפייה בסרט ולבנות לוח זמנים מותאם אישית. עוד ניתן יהיה להשתתף במפגשים עם יוצרי הסרטים, בין היתר, יוצרי ומשתתפי סדרת הטלוויזיה "מנאייכ" ויוצר הסדרה "החברה הגאונה" סאווריו קוסטנזו.

כרטיס: 25 שקלים

"ראשית ביכורי", אירוע הקרנת סרטי בוגרי המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, שיתקיים ב-8-5 באוקטובר, יציג השנה ארבעה סרטים: "אני אוקראינית", סרטה של נסטיה פייביש; "יהודה", סרטו של טל בוניאל; "SIX TO SIX", סרטה של נטע כהן; ו"ההבטחה" של רוני עזגד. ההרשמה לסרטים מראש, ולאחריה יוכלו הצופים להירשם למפגש מקוון עם יוצרי הסרטים.

השתתפות: חינם

דבר העובדים בארץ ישראל

הצגות ומופעים לילדים

פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים יציין השנה 30 שנה ויתקיים בסימן עיבודים לספרים ויצירות. הוא יעסוק בנושאים כמו בדידות והצורך באהבה, יחסי חברות, היגיון אל מול דמיון, קבלת האחר והשונה, ביטחון עצמי ויכולתו של הקטן להפתיע. בין ההצגות שיוצגו השנה – "שמוליקיפוד" – עיבוד דו לשוני חדש ומרענן לסיפור הילדים המוכר של ט.כרמי (כתיבה ובימוי: תום ווליניץ).

השנה הוחלט שהצגות המקור של הפסטיבל יצולמו באורך מלא ויעלו לשידור באופן מקוון בפלטפורמת ה-VOD של תיאטרון חיפה, בעלות סמלית. צופים שיהיו מעוניינים בכך, יוכלו לשלם סכום גבוה יותר ובכך לתמוך ביוצרים ובשחקנים.

השידור יכלול גם ראיונות עם יוצרי ההצגות ומנהלי הפסטיבל ויעניק הצצה אל הנעשה מאחורי הקלעים של הכנת הפסטיבל. אפשר יהיה לצפות גם בהצגות משנים קודמות במסגרת המחווה ל-30 שנות פסטיבל.

כרטיס להצגה: 20 שקלים (תקף ל-24 שעות) | תמיכה באמנים: 30 שקלים.

ספריות עיריית תל אביב מציעות כמעט בכל יום תכנים מגוונים לילדים בגילאים 8-3. בין המפגשים הקרובים: קומיקסטנדאפ בהנחיית המאייר עמוס אלנבוגן, ושעת סיפור ייחודית, המונגשת גם לילדים עם שונויות קוגנטיביות, על בסיס הסיפור "שבעה עכברים עיוורים". לזמני המפגשים יש להתעדכן בעמוד הפייסבוק של הספריות המתעדכן מדי יום.

מחיר: חינם

שירה

פסטיבל ירושלים לשירה "שני מטר על שני מטר" יתקיים ב-10-8 באוקטובר. בערבו הראשון יתקיים מפגש "כמוסות שירה" – ערב שירה בהרכבה אישית בו יתקיימו מפגשים עם משוררים בשלושה סבבים בני חצי שעה, כאשר בכל סבב יש לבחור בין שלושה משוררים. בין המשוררים שישתתפו באירוע: אגי משעול, רפי וייכרט, אסתר אטינגר ושלומי חתוכה.

השתתפות: חינם

מדע בדיוני

פסטיבל אייקון למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים, יתקיים השנה ב-8-5 באוקטובר. מארגני הפסטיבל מבטיחים ארבעה ימים של שידורים חיים באינטרנט בהם יתקיימו משחקים, הרצאות, ופאנלים בשלל נושאים. בין היתר, יתקיים הפאנל "בין קסם לחול" שיעסוק במפגש בין הזהות ה"גיקית" לזהות הדתית, יועלה המחזה "הגולם מצפת" של תומר רשף וטל שטיין, ויתקיים משחק התפקידים "הליץ הזה הוא אני".

כרטיס כניסה לכל הפסטיבל: 100 שקלים (עד ה-1 באוקטובר).

ספורט

קורס שופטי טניס שולחן של איגוד טניס השולחן בישראל ייפתח לראשונה באופן מקוון ב-7-6 באוקטובר. הקורס יכלול הרצאות של השופטים הבכירים בארץ ויעסוק בניהול המשחק, חוקה, ניהול תחרות, טכניקה ועוד. בסוף הלמידה יתקיים מבחן ואלה שיעברו אותו יידרשו להתנסות בשיפוט בתחרות רשמית. הקורס מיועד לבני 15 ומעלה בלבד.

דמי הרשמה: 100 שקלים.

מחאה

"שיירת הצוללות" של תנועת "הצוללות – חקירה עכשיו" היא אירוע מחאה שיאפשר למי שבכל זאת מעוניין לנטוש את המסכים ולצאת מהבית, לעמוד ב-8 באוקטובר על הגשר הקרוב לביתו ולצפות בשיירה שתצא לדרכה מקרית שמונה, דרך מספנות חיל הים בחיפה, ביתו של ראש הממשלה בקיסריה, הקרייה בתל אביב, לבלפור בירושלים. באירוע ישתתפו בין היתר: יהושע סובול, עמי איילון, ועמירם לוין.

מחיר: זיעה