המלחמה בדרום הקווקז נמשכת ואתמול (חמישי) בלילה נורה לראשונה מטח טילים על ירוואן, בירת ארמניה. הטילים יורטו באמצעות מערכת הגנה אווירית מסוג S-300 אולם עבור הארמנים מדובר בהסלמה חמורה, שכן ירוואן לא הותקפה בעבר. גם סטפנקרט, בירת החבל האוטונומי בנגורנו-קרבאך הופצצה כמעט כל יום השבוע, לאחר שלא הופצצה מאז סוף מלחמת ארמניה-אזרבייג'ן ב-1994.

נשיאי רוסיה, ארה"ב וצרפת פרסמו אתמול הצהרה משותפת הקוראת לארמניה ואזרבייג'ן לחזור לשולחן המו"מ. שלוש המעצמות הן החברות המובילות ב"פורום מינסק" בו מתקיימות שיחות השלום בין ארמניה לאזרבייג'ן בעשורים האחרונים. שר החוץ הארמני, זוהרב מנאציקניאן, הגיב היום להצהרת המעצמות ואמר כי ארצו מוכנה להפסקת אש מיידית.

#BREAKING :#Azerbaijan tried to attack the highly populated city of #Yerevan, capital of #Armenia minutes ago. #Armenian Air Defense Force managed to shoot-down the drone using one of its two S-300PS long range surface-to-air missile systems. ???????? pic.twitter.com/0NP73m11lL

דבר העובדים בארץ ישראל

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (B) (@BabakTaghvaee1) October 1, 2020