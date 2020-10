רופאו של טראמפ, שון קונלי, אמר שהנשיא סובל מתסמינים קלים של המחלה בלבד. המסוק שהעביר את טראמפ לבית החולים נחת סמוך לשעה 00:30 (שעון ישראל) במדשאת הבית הלבן. למרות החשש שייתכן שיפונה בכיסא גלגלים או אלונקה, הוא צעד בכוחות עצמו לכיוון המסוק כשהוא עוטה מסכה ומנופף בידו לעבר צלמים. בהמשך הצדיע לחיילים שאבטחו את המסוק.

דוברת הבית הלבן, קיילי מקנאני, צייצה הצהרה מטעם רופאו, שון קונלי, שכתב כי "הנשיא לא זקוק לסיוע נשימתי בחמצן ומטופל בתרופה 'רמדסיביר'". לדבריו, "הנשיא נטל את המנה הראשונה וכעת נח".

WATCH: Marine One lands on the South Lawn of the White House to transport President Trump to Walter Reed Medical Center https://t.co/viYtrCULHj pic.twitter.com/kcJhf7eOWS

— MSNBC (@MSNBC) October 2, 2020