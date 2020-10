המחאה בבלארוס כנגד הנשיא אלכסנדר לוקשנקו מגיעה גם לספורט. שחקנית נבחרת הכדרוסל הבלארוסית ילנה לאוצ'נקה, נעצרה לפני 4 ימים בשדה התעופה במינסק' בזמן שביקשv לעזוב את המדינה לצורך טיפול רפואי. היא נכלאה למשך 15 יום באשמת "הפרת כללי ארגון או קיום אירועים המוניים" ו"אי ציות למשטרה".

"אנחנו מנסים לתמוך ככל האפשר בעמנו, כי אני יודע מתי הם רואים אותנו שם יחד איתם זה נותן להם תקווה, זה נותן להם את ההרגשה שהם לא לבד". אמרה לאוצ'נקה בהפגנה, טרם מעצרה.

הכדורסלנית בת ה-37, שיחקה בעברה ב-WNBA במדי וושינגטון ואטלנטה, והגיעה לגמר הליגה עם אטלנטה ב-2010. באירופה, היא זכתה באליפויות רוסיה, פולין ובלארוס. המעצר הפוליטי של לאוצ'נקו, אחת הספורטאיות המוכרות של המדינה, גרם לגינויים רבים, ביניהם של שחקן בוסטון סלטיקס אנס קאנטר, שקרא לשחרורה.

יותר מ-700 ספורטאים בלארוסים הצטרפו למחאה נגד משטרו של לוקשנקו בן ה-65, השולט במדינה מזה 26 שנים ומכונה ״הדיקטטור האחרון של אירופה״. הספורטאים חתמו על מכתב בו הם דורשים לקיים בחירות חדשות לנשיאות, שיהיו ללא זיופים, לשחרר את כל האסירים הפוליטיים מבתי הכלא של המשטר, להפסיק את האלימות הממשלתית ולעצור את מי שאחראי עליה. הספורטאים הקימו ארגון מחאה בשם "התאחדות הספורטאים החופשית של בלארוס".

Basketball player Elena Levchenko, Olympic medalist from #Belarus, has been detained at the airport by #Lukashenko's police.

Why?

Because she's active in Free Association of Belarusian Athletes. She should be freed!

She was traveling to medical treatment#StandWithBelarus ✊????@HRF pic.twitter.com/OHUxa74FY6

— Enes Kanter (@EnesKanter) September 30, 2020