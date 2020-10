הליגה הספרדית לנשים בכדורגל נפתחה אתמול (ראשון) במשחק הקלאסי בין האלופה ברצלונה לקבוצה החדשה של ריאל מדריד. המשחק עצמו היה חד צדדי ונגמר עם ניצחון מוחץ 0:4 של ברצלונה משערים של, פטריסיה גיחארו (19), עצמי של השוערת ריברו (55) ושערים של הכוכבת ההולנדית, לייקה מרטנס (66) ואלכסיה פוטלאס (75).

ריאל מדריד פתחה את העונה עם סגל לא רע הכולל מספר שחקניות בינלאומיות, ביניהן מרתה קרדונה, חלוצת נבחרת ספרד, כשהמטרה המרכזית שלהן תהיה לסיים במקום השלישי שמוביל לליגת האלופות. במשחק נוסף, ניצחה אתלטיקו מדריד 0:2 את אספניול. לזכות אתלטיקו כבשו צמד החלוצות, דיאנה קסטיאנוס מונצואלה (3) ולודמילה הברזילאית (45).

ב'סופר-ליג' האנגלית נערך אתמול המחזור השלישי. הליגה שהפכה בעונה הקודמת למקצוענית, הצליחה מהר מאוד להפוך לליגת הנשים הטובה בעולם, עם הגעתן של חמש כוכבות אלופת העולם מארה"ב. אלכס מורגן חתמה טוטנהאם, סאם מויאיס ורוז לוואל חברו למנצ'סטר סיטי וכריסטן פרס וטובין הית' למנצ'סטר יונייטד. לראשונה תשודר הליגה ברחבי כל העולם, כולל בערוץ 'ספורט 1' בישראל.

מנצ'סטר יונייטד, אחת הקבוצות המעניינות של העונה ניצחה 0:3 את ברייטון. במהלך המחצית השנייה ערכו שתי שחקניות נבחרת ארה"ב כריסטן פרס וטובין הית' את הבכורה שלהן בליגה האנגלית. הית' בישלה את השער השלישי במשחק ופרס בעטה ממצב טוב לקורה. לזכות מנצ'סטר יונייטד כבשו אלה טון (פנדל 9), אליסה רוסו (69) וג'יין רוס (91).

