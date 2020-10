נדיה פודורוסקה (23) המדורגת במקום ה-131, העפילה אתמול (ראשון) לראשונה בקריירה לחצי גמר טורניר הרולאן גארוס, לאחר שניצחה ברבע הגמר את אלינה סביטולינה מאוקראינה המדורגת 5 בעולם, בתוצאה 2:6, 4:6.

הניצחון על סביטולינה היה הראשון בקריירה שלה מול שחקנית בטופ 20, בעקבותיו גם הפכה לשחקנית הראשונה מאז 1999 שמעפילה ממשחקי המוקדמות לחצי הגמר בטורניר גראנד סלאם. בעקבות ההישג היא צפויה להרוויח לפחות 400 אלף דולר ולטפס לאזור המקום ה-50 בדירוג העולמי.

Cinderella, it’s not midnight yet ????????@nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8

דבר העובדים בארץ ישראל

כל בוקר אצלך במייל אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020