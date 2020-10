נבחרת ישראל בכדורגל תעלה הערב (חמישי, 21:45, ערוץ 12) לאחד ממשחקיה החשובים בשנים האחרונות. הנבחרת תפגוש את סקוטלנד, באיצטדיון האמפדן פארק בגלזגו, בשלב חצי גמר הפלייאוף של מוקדמות יורו 2021. המנצחת תתמודד על הזכות להעפיל לטורניר היורו, מול המנצחת במשחק בין סרביה לנורווגיה.

המפגש הקודם שנערך בין שתי הנבחרות, במסגרת ליגת האומות בתחילת חודש ספטמבר, הסתיים בתיקו 1:1. במסיבת העיתונאים לקראת המשחק אמר מאמן הנבחרת וילי רוטנשטיינר: "אני מרגיש שהשחקנים מלאי מוטיבציה לעשות משהו היסטורי. זה יהיה נהדר. כולם תומכים אחד בשני בתקופה הזו, זה נותן כוח ומוטיבציה".

נבחרת ישראל תערוך מספר שינויים בהרכב. שירן ייני יפתח בהגנה במקומו של לואי טאהא שחיובי לקורונה. הדילמה של רוטנשטיינר היא בעמדת המגן השמאלי, אם לבחור בג'ואל אבו חנא, לו זו תהיה הופעה ראשונה במדים הלאומיים, או בסאן מנחם שחקנה של מכבי חיפה. בקישור, אייל גולסה ייכנס להרכב במקומו של דור פרץ.

הרכב משוער: אופיר מרציאנו, אלי דסה, שירן ייני, איתן טיבי, חאתם עבד-אלחמיד, סאן מנחם/ ג'ואל אבו חנא, ביברס נאתכו (קפטן), אייל גולסה, מנור סולומון, ערן זהבי, מונאס דאבור.

בצד הסקוטי עסוקים ביממה האחרונה בעיקר בהיעדרותם של מספר שחקנים מובילים, בראשם ג'יימס פורסט הפצוע שלפני שנתיים הבקיע נגדנו שלושער. סטוארט ארמסטרונג, קירן טירני וריאן כריסטי נכנסו לבידוד ויחמיצו את המשחק.

בנוסף, הסקוטים הודיעו היום ששלושה שחקנים נוספים ייעדרו: סקוט מקנה (שאמור היה לפתוח בהרכב), ליאם פאלמר ואוליבר ברק. הסקוטים לא עלו לטורניר גדול מאז מונדיאל 1998 והמוטיבציה לנצח מחר בשיאה, גם לאור העובדה שגלזגו צפויה לאחר משחקים ביורו 2020.

Partick Thistle's Firhill stadium defaced with 'Palestinian blood’ message in anti-Israel protest ahead of Scotland gamehttps://t.co/c1kO66AMWa pic.twitter.com/kEZfL3XkVP

— Scottish Sun Sport (@scotsunsport) October 8, 2020