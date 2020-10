תוכנית המזון העולמית של האו"ם היא הזוכה בפרס נובל לשלום. כך הכריזה ברייט ראיס אנדרסן, ראש וועדת נובל לשלום, לפני שעה קלה בטקס מצומצם שנערך באוסלו. הפרס הוענק לתכנית המזון העולמית (WFP) בשל מאמציה להיאבק ברעב ולשפר את תנאי חייהם של המונים החיים באזורי קונפליקט. "רצינו להסב את תשומת הלב העולמית אל מיליוני האנשים הסובלים או חוששים מאיום הרעב. הרעב נהפך לנשק בסכסוכים ומלחמות".

Deepest thanks @NobelPrize for honouring the World Food Programme with the 2020 #NobelPeacePrize.

This is a powerful reminder to the world that peace and #ZeroHunger go hand-in-hand. https://t.co/1CYXPcnvlF

— World Food Programme (@WFP) October 9, 2020