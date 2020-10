הרוחות בארצות הברית לוהטות, לאחר שפייסבוק וטוויטר הגבילו את הפצתו של תחקיר שנוי במחלוקת על פגישותיו של ג'ו ביידן עם בכיר בחברת גז אוקראינית, בתיווך בנו האנטר. הרפובליקנים טוענים כי לאחר הפגישה, שנערכה ב-2015, פעל ביידן לסכל חקירת שחיתות נגד החברה.

בתחקיר של ה"ניו-יורק פוסט" שפורסם אמש, נחשפו מיילים מהם עולה כי המועמד הדמוקרטי וסגן הנשיא לשעבר נפגש עם בכיר אוקראיני, בניגוד להכחשתו של ביידן.

הרשת החברתית טוויטר חסמה משתמשים שניסו לשתף את התחקיר של הניו-יורק פוסט, או צילומים מתוכו, בטענה כי הוא לא מבוסס וכי קיימת שאלה מהותית לגבי מקור החומרים ששימשו לצורך הכנתו. בפייסבוק הוצבו אזהרות בפני כל מי שביקש לשתף את הסיפור, וטענו כי יגבילו את הפצתו עד שיעבור אימות עובדתי.

נוסף על כך, חשבון הטוויטר של דוברת הבית הלבן, קיילי מק'נאני, נחסם לאחר שביקשה לשתף את הסיפור ברשת החברתית.

זוהי הפעם הראשונה בה פייסבוק וטוויטר מונעות את הפצתו של סיפור חדשותי המגיע מגוף תקשורת. אמש צייץ הנשיא טראמפ: "איום ונורא שפייסבוק וטוויטר החליטו להסיר את הסיפור על 'האקדח המעשן', מיילים הקשורים לג'ו ביידן הישנוני ובנו האנטר בניו-יורק פוסט. זו רק ההתחלה בשבילם".

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020