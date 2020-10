בכירים אמריקנים האשימו אתמול (רביעי) את איראן בכך שעמדה מאחורי מבול הודעות דוא"ל שנשלחו למצביעים דמוקרטיים במדינות מתנדנדות שעשויות להטות את הבחירות לכאן או לכאן, מיילים שנראה כי כוונו להפחיד ולאיים במטרה להניע את המצביעים לתמוך דווקא בטראמפ. ההכרזה נעשתה במסיבת עיתונאים שכונסה בחופזה 13 ימים לפני הבחירות בארה"ב.

הבכירים שצוטטו לא הציגו ראיות המצביעות ישירות על איראן אולם המעשים המיוחסים לה מהווים הסלמה משמעותית מצד מדינה שמומחי אבטחת-סייבר מגדירים כשחקן שולי בתחום הביון המקוון בזירה הבינלאומית.

ההאשמות הדגישו את החשש בממשל האמריקני ממאמצים של מדינות זרות להשפיע על הבחירות על-ידי הפצת מידע כוזב במטרה לפגוע באחוזי ההצבעה ולערער את אמון הציבור בבחירות. נסיונות שכאלה להשפיע על דעת הקהל מיוחסים לרוב למוסקבה שניהלה מבצע חשאי ברשתות סביב הבחירות ב-2016 שכוון לזרוע חוסר אמון ונראה כי היא מתערבת שוב גם השנה. הרעיון כי גם איראן מעורבת הפעם מצביע כי מדינות נוספות אימצו את הטקטיקה הזאת.

"מעשים אלה הם נסיונות נואשים מצד יריבות נואשות", אמר ג'ון רטקליף, ראש המודיעין הלאומי של ארה"ב, שלצד ראש ה-FBI, כריס ריי, התעקש כי ארה"ב תגבה מחירים ממדינות זרות שיתערבו בבחירות שלה בכדי להגן על טוהר הבחירות. "עליכם להיות בטוחים שהקול שלכם נחשב", אמר ריי. "טענות לא מאומתות לכיוון השני צריכות להיבחן במידה בריאה של סקפטיות".

שני הבכירים הצביעו הן על רוסיה והן על איראן כמדינות שהשיגו את ספר הבוחרים של ארה"ב, מידע שלרוב קל מאד להשיג בפועל, ולא האשימו אף אחת מהמדינות כי פרצו למאגר נתונים כלשהו על מנת להשיג את המידע. איראן שלחה מיילים מפוברקים מלאים בהפחדות ומידע כוזב במטרה לזרוע חוסר אמון. בין היתר נשלח סרטון מלא בשקרים אודות היכולת לשלוח בדואר טפסי הצבעה מזוייפים ממדינות זרות.

ריי ורטקליף לא תיארו את המיילים בעצמם אולם גורמים רשמיים המקורבים אליהם טענו כי ארה"ב הצליחה לקשר את טהרן כאחראית להודעות שנשלחו בעיקר למצביעים דמוקרטים בלפחות ארבע מדינות בארה"ב, כולל מדינות מפתח בבחירות כמו פנסילבניה ופלורידה. המיילים נשלחו כביכול על-ידי ארגון הימין הקיצוני "הבנים הגאים" והזהיר שחברי הקבוצה ירדפו את מי שלא יצביע לטראמפ.

למרות שמי שסומנו לקבלת המיילים הם מצביעים דמוקרטים, רטקליף טוען כי המיילים כוונו לפגוע בטראמפ אך לא פרט כיצד. אפשרות אחת היא כי המייל כוון לחבר בתודעת הבוחרים בין טראמפ לבין קבוצת "הבנים הגאים", זאת לאחר שהואשם כי מיעט לגנות את הקבוצה הקיצונית במהלך כהונתו.

זאת לא הפעם הראשונה שעולות טענות מצד ממשל טראמפ כי איראן פועלת נגד המשך כהונת הנשיא. הערכה מודיעינית מאוגוסט טוענת כי "איראן מבקשת לערער את המוסדות הדמוקרטיים של ארה"ב, לערער את האמון בנשיא טראמפ ולפלג את המדינה לקראת בחירות 2020". לפי ההערכה איראן תמשיך ככל הנראה להתמקד בהפצת מידע כוזב ברשתות החברתיות ומתן תהודה למסרים נגד ארה"ב.

אלי-רזא מיריוספי, דובר משלחת איראן לאו"ם, הכחיש את מעורבות טהרן. "בניגוד לארה"ב, איראן לא מתערבת בבחירות של מדינות זרות", כתב בחשבון הטוויטר שלו. "העולם כבר נוכח כיצד ארה"ב עצמה, בדרגים הגבוהים ביותר, מנסה באופן נואש ובצורה פומבית לערער על תוצאות הבחירות שהתקיימו בה".

Unlike the U.S., Iran does not interfere in other country's elections. The world has been witnessing U.S.' own desperate public attempts to question the outcome of its own elections at the highest level.1/2 https://t.co/8AOKvIZr1h

— Alireza Miryousefi (@miryousefi) October 22, 2020