הפרופ' נחמן אש יונה לפרויקטור הקורונה וראש 'מגן ישראל', במקמו של הפרופ' רוני גמזו שיחזור לתפקידו הקודם כמנהל בית החולים איכילוב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הבריאות יולי (יואל) אדלשטיין סיכמו היום (שלישי) על מינויו של פרופ' נחמן אש לראש "מגן ישראל". אש יתחיל החל ממחר חפיפה עם פרופ' רוני גמזו, כך הודיעו משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות.

אש, רופא פנימאי בהכשרתו, היה קצין הרפואה הראשי של צה"ל בשנים 2007 עד 2011. לאחר מכן מונה לסמנכ"ל בכיר למידע ומחשוב במשרד הבריאות. מ-2014 ועד לאחרונה שימש כראש חטיבת הבריאות של מכבי שירותי בריאות, והיום הוא פרופסור חבר במחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת אריאל.

אש, בן 59, הוא רופא פנימאי בהכשרתו. נשוי לד"ר שפרה אש ואב לשלושה ילדים. שירת כרופא בסיירת מטכ"ל, התמחה ברופאה פנימית בבית החולים שיבא ולאחר מכן ביצע שורה של תפקידים רפואיים בצה"ל, במהלכם יצא ללימודים בארצות הברית והשלים תואר שני במחשוב רפואי בתכנית של האוניברסיטאות הרוורד ו-MIT.

חטא היוהרה כגורם לכשלון לאומי בטיפול במגיפה. האם נכון גם לגבינו?

Study the role of hubris in nations’ COVID-19 response https://t.co/XuR6oKvFOp

— נחמן אש (@nachmanash) September 20, 2020