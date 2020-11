הנשיא טראמפ הודיע הערב (שני) על פיטוריו של מזכיר ההגנה האמריקני מארק אספר והחלפתו בכריסטופר מילר שכיהן עד עתה כראש הסוכנות הלאומית ללוחמה בטרור, בצעד שאולי נועד לשדר 'עסקים כרגיל' יומיים לאחר הפסדו בבחירות לג'ו ביידן. את ההודעה על כך קיבל הציבור, ואלי גם אספר עצמו, מחשבון הטוויטר של הנשיא בו כתב "כריס יעשה עבודה מעולה! מארק אספר פוטר (במקור: Has been terminated). ברצוני להודות לו על שירותו".

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020