נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום (ראשון) לג'ו ביידן כמנצח במירוץ לנשיאות, אך המשיך לטעון לזיופים והונאות במערכת הבחירות. זאת למרות שטענות בנושא הופרכו כבר. זמן קצר לאחר מכן, הנשיא תיקן את עצמו.

טראפ צייץ היום בחשבון הטוויטר שלו כי "הוא ניצח כי חיבלו בבחירות. לא נתנו למשקיפים להשתתף בהליך הספירה. הקולות נספרו על ידי חברה פרטית מהשמאל הרדיקלי בשם דומיניון, שיש לה מוניטין גרוע וציוד גרוע"

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

דבר העובדים בארץ ישראל

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020