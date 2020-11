הציפייה הארוכה הגיעה לסיומה וכעת ניתן להכריז שדני אבדיה ישחק בעונה הקרובה בוושינגטון ויזארדס מליגת ה-NBA. באירוע הדראפט שנערך לפנות בוקר (חמישי) נבחר אבדיה במקום התשיעי ויהיה הישראלי הרביעי בליגה הטובה בעולם והראשון שנבחר בעשירייה הראשונה. ים מדר ממתין גם הוא להיבחר.

מי שנבחר במקום הראשון הוא אנתוני אדוארדס, על ידי מינסוטה, במקום השני גולדן סטייט בחרה את ג'יימס וייסמן, בבחירה השלישית לאמלו בול נבחר על-ידי שארלוט. שיקאגו הפתיעה ובחרה את פטריק וויליאמס במקום הרביעי וקליבלנד בחרה באייזק אוקורו במקום החמישי.

במקום השישי אטלנטה בחרה את אונייקה אוקונגו, דטרויט פיסטונס בחרה בקיליאן הייס במקום השביעי. בבחירה השמינית ניו יורק בחרה באובי טופין. במקום העשירי, אחרי דני אבדיה, נבחר ג’יילן סמית’ על ידי פיניקס.

על פי כמעט כל התחזיות אבדיה אמור היה להיבחר בטופ 5, אבל בסופו של דבר מצטרף לקבוצה בה מככבים ג'ון וול ובראדלי ביל. בעקבות הבחירה יקבל אבדיה חוזה מובטח ב-NBA לשנתיים עם אופציה לשנתיים נוספות.

אבדיה נולד בקיבוץ בית זרע שבעמק הירדן לשרון ארצי, כדורסלנית לשעבר, ולזופר אבדיה, כדורסלן עבר סרבי שהתאזרח בישראל. מגיל צעיר התבלט בבני הרצליה, בה אימן אביו וכשהיה בכיתה ז' עבר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב.

כשהיה בן 16, עמד אבדיה, שכמו אביו מחזיק באזרחות סרבית לצד זו הישראלית, בפני פרשת דרכים – הוא קיבל הצעה לשחק בנבחרת הצעירות של סרביה, אבל בסופו של דבר העדיף לשחק עם חבריו בנבחרת ישראל.

את הפריצה הגדולה עשה אבדיה בנבחרות ישראל הצעירות. הוא בלט בנבחרת הקדטים וסחף את נבחרת העתודה (עד גיל 20) לזכייה היסטורית בשתי אליפויות אירופה. בעונה החולפת הפך אבדיה לשחקן משמעותי בקבוצת הבוגרים של מכבי תל אביב.

The @WashWizards select Deni Avdija with the No. 9 pick in the 2020 #NBADraft pic.twitter.com/T1Dq3pNsUZ

— NBA TV (@NBATV) November 19, 2020