ראש הממשלה נתניהו, וראש המוסד יוסי כהן, נפגשו אתמול (ראשון) על אדמת סעודיה עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. בפגישה השתתף גם מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפאו.

שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ, ושר החוץ גבי אשכנזי, לא עודכנו מראש על פרטי הנסיעה, שהיתה ככל הראה הסיבה לדחיית קבינט הקורונה מיום ראשון בערב.

על סיבת הביקור ניתן ללמוד בין היתר מציוץ שפרסם יועצו הקרוב של ראש הממשלה, טופז לוק, בו העביר ביקורת על דבריו של שר הביטחון גנץ, לפיהם "המדינה על אש קטנה כי נתניהו חושב על המשפט": "גנץ עושה פוליטיקה בזמן שראש הממשלה עושה שלום".

לאחר חתימת הסכמי השלום עם איחוד האמירויות ובחריין, נשאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע לאפשרות של חתימת הסכם בין סעודיה לישראל. יורש העצר הסעודי ידוע בגישתו החיובית בנוגע לאפשרות הנורמליזציה עם ישראל אך אביו, הלך סלמאן, נחשב למתנגד להסכם עם ישראל כל עוד לא תיפתר הסוגיה הפלסטינית.

אתרי מעקב אחרי טיסות זיהו את הטיסה הלא שגרתית של מטוס מנהלים מישראל לסעודיה, ואסף דיווחו כי מדובר במטוס בו עשה ראש הממשלה שימוש בעבר.

ABSOLUTELY rare Israeli flight direct to new Saudi mega-city Neom on Red Sea shore

It was Bibi's ex-fav bizjet t7-cpx. Back to Tel Aviv after 5 hours on ground pic.twitter.com/Ty9aedYbsK

— avi scharf (@avischarf) November 23, 2020