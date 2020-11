כ-150 שחקנים, מוזיקאים ועובדי ענף התרבות מפגינים הערב (שני) בכיכר הבימה בתל אביב, בדרישה להצגת מתווה פתיחה לאולמות המופעים. אירוע המחאה מתקיים במקום טקס פרסי תיאטרון הפרינג' השנתי שאמור היה להיערך הערב. במהלך הערב מוענקים פרסים לשבע הפקות מצטיינות, במקום הפרס עצמו, מניח נציג מכל הפקה מנעול עם שמה על הבמה.

מאור לוי, רקדן וכוראוגרף בן 30, ל'דבר': "באנו לעשות פה נאמבר על עקבים, תחת הכותרת 'לא ניפול מהרגליים'. זה מין תרתי משמע, יש לנו עוד תקווה. אנחנו לא נופלים כל כך מהר אפילו שלא עבדנו שמונה חודשים. נדחוף קדימה עד שהתיאטרון והמופעים יחזרו. אנחנו יודעים שיש פתרונות, נזכיר לכולם למה יש להתגעגע".

דקלה הדר, שחקנית בהצגת הפרינג' 'Less is More', לד'בר': "כל כך הרבה אנשים מגיעים אלי עם געגוע לתרבות, זה דבר כל כך בסיסי. תפתחו, אל תמחקו אותנו. מדינת ישראל זקוקה לתרבות".

"יצרנו הצגה מדהימה, שהרימה את 'קפה קאמרי', ופתאום בום, קורונה" היא מוסיפה, "והכי כואב זה שמתקהלים בבתי כנסת, ובסופר מתחת לבית שלי, ורק את דלתות התיאטרון לא פותחים. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד לחיות עם המחלה הזו, היא לא תלך. צריך למצוא פתרונות, שלא יגיעו מעוד סגר ועוד סגר. אפשר למצוא פתרונות יצירתיים עם קצת מאמץ. פשוט תשאלו אותנו".

רוני גולדפיין, שחקנית: "תרבות זה לא רק מופעים והצגות, תרבות זה חברה מתוקנת ובריאה. גישה לתרבות זה גישה לנפש שלנו. תרבות זה חינוך לילדים שלנו, זה גם תרבות ויכוח ודיון, יחסים שבין אדם לחברו. ללא תרבות אין לנו מראה, אין לנו שיקוף".

"בגלל זה קל להם להשתיק אותנו, בממשלה יודעים שתרבות זה כוח ולוקחים אותו מאיתנו. לא נשתוק, נמשיך להופיע, נמשיך לדרוש את חופש הביטוי, את זכות הציבור לדעת. אלה ערכים יסודיים במדינה דמוקרטית", מוסיפה גולדפיין.

בעמוד הפייסבוק של עמותת 'קיפוד הזהב' נכתב לפני האירוע: "תפתחו אותנו , תפתחו את התרבות, תפתחו את האולמות, תפתחו את הרחוב, תפתחו את ההצגות, תפתחו את המופעים, תפתחו את המנגינה , תפתחו את הדימיון, תפתחו את הפה, תפתחו!!"

במחאה, יוזמת עמותת 'קיפוד הזהב', משתתפים ארגון אמני הרחוב אומ"ץ, קבוצת האמנים "צו 8" וארגוני תרבות ותיאטרון נוספים.