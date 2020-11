"מחצית מהנשים נרצחות בלי שהייתה קודם לכן אלימות פיזית מוקדמת. אנחנו צריכים לדעת לזהות את הסימנים מבעוד מועד כדי להציל חיים", אמרה ל'דבר' לילי בן עמי, אחותה של מיכל סלה, שנרצחה באוקטובר בשנה שעברה על ידי בן זוגה.

10 מיזמים טכנולוגיים שנועדו להיאבק בתופעת האלימות כלפי נשים הושקו אמש (שלישי) בפסגת הסטרטאפים של 'פורום מיכל סלה' שהתקיימה לציון יום המאבק באלימות כלפי נשים.

"אחת ההשראות שלי זה מובילאיי, שמסייעת למנוע אסונות לפני שהם קורים", אמרה בן עמי, "הייתי עם מיכל רק שעה וחצי לפני הרצח, לא היה לה מושג שהיא בסכנת חיים. אבל הטכנולוגיות שאנחנו מציגים כאן יוכלו לסייע ולמנוע את הרצח הבא".

לדברי בן עמי כבר בחודשים הראשונים אחרי הרצח, החלה לחשוב על רעיונות טכנולוגיים שעשויים להציל נשים במצבי סיכון. "היה שוטר שאמר לי, 'אם מיכל הייתה מגיעה אלינו היא הייתה ניצלת'. הוא הסביר לי שיש להם שאלון להערכת מסוכנות, שאם מיכל הייתה נשאלת אותו, כנראה שהייתה מבינה שהיא בסכנת חיים", סיפרה בן עמי על הרעיון הראשון שקידמה, ושכבר יצא לפועל. "הבנתי שהשאלון הזה פשוט לא היה קיים באינטרנט, אף אחד מעולם לא חשב להעלות אותו".

בן עמי יצרה קשר עם איריס פלורנטין, יו"ר הוועדה של התוכנית הבין משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה, שהרימה את הכפפה. כיום השאלון זמין ברשת בצורה של אתר 'בחני את עצמך'. "יש לי את החיפושים של מיכל בגוגל מלפני הרצח, היא חיפשה חומרים על קינאה וזוגיות. אם היה אתר כזה זמין זה עשוי היה להציל את חייה".

להיאבק ברצח הבא בכלים טכנולוגיים

הערב הוא הבשלה של תהליך שהחל בהאקתון Safe@Home שארגן "פורום מיכל סלה" בבית הנשיא, לציון יום הולדתה של סלה ב-18 במאי, בו השתתפו 1,860 מתכנתים, שהעלו מעל 100 רעיונות כיצד ניתן להיאבק ברצח הבא בכלים טכנולוגיים. עשרת הסטרטאפים המבטיחים קיבלו ליווי של עמותת בוגרי יחידת 8200 והמכללה למנהל.

עשרת המיזמים שהוצגו בערב הם:

HearMe– מערכת עזר עירונית שתאפשר הקלטת אותות מצוקה באופן אנונימי, באמצעות בינה מלכותית המעבדת אותות קוליים ומידע נוסף.

MedFlag – מערכת שתנתח רשומות רפואיות על מנת לאתר ולזהות מטופלים שיש חשד שהם קורבנות אלימות במשפחה.

MirrorTalk – אפליקציה שתנגיש מידע לזיהוי ומתן עזרה נכונה, מידית ודיסקרטית לכל מי שמזהה אישה הנמצאת במערכת יחסים אלימה. בנוסף, תאפשר האפליקציה קביעת תור או יצירת קשר עם גורם מטפל בצורה חשאית באמצעות מכשירו הפרטי של המשתמש.

More than once – מאפשרת לנשים לדווח על מקרי אלימות. מצליבה מידע בין הדיווחים, ומאפשרת זיהוי אדם עם התנהגות סדרתית אלימה.

SafeTalk – מתריע האם אישה נמצאת במערכת יחסים אלימה על ידי ניתוח דפוס ההתנהגות שלה.

Aware – גלאי אלימות דיגיטלי הנמצא בפלאפון, מנטר ניסיונות לחטט בטלפון.

Safe and Sound – אפליקציית חירום המוסתרת בפלאפון, המופעלת על ידי שימוש במילות מפתח ייחודיות ואישיות.

StayTuned – פלטפורמה המאפשרת להזעיק עזרה באופן דיסקרטי ולאסוף ראיות בבטחה.

WONDER JEWEL – תכשיטים מעוצבים ומותאמים אישית, בהם מוטמעות טכנולוגיות חכמות שידעו לזהות מצבי מצוקה בזמן אמת ולהעביר אותות לרשויות.

HomeSafe – אפליקציה ללימוד הגנה עצמית לנשים ובהמשך גם לילדות ונערות.

אתר עדויות נשים ממערכות יחסים מתעללות

לאחרונה הושק בשיתוף פורום מיכל סלה גם מיזם #הייתי_שם, במסגרתו הוקם אתר אינטרנט ייעודי ובו מאגר מתעדכן של עדויות נשים ממערכות יחסים זוגיות מתעללות. כל אישה תוכל לשתף באתר את העדות האישית שלה, בשם מלא או בעילום שם לבחירתה, וזאת מתוך מטרה להעצים ולתת כוח, הקשבה ותחושת שייכות למי שהיו שם או נמצאות שם עתה, לצד מתן מידע על אופני תמיכה, טיפול וליווי על מנת לשים סוף באלימות.

המיזם הוקם ומופעל על ידי עמותת ל.א לאלימות נגד נשים, בשיתוף פורום מיכל סלה, אתר 'פוליטיקלי קוראת' ואתר אונלייף.

העמותה מפעילה קו חם הפועל 24/7 בטלפון 6724*, לסיוע ליציאה ממעגל האלימות. ​