קבוצת ההאקרים BLACK SHADOW, האחראית לפריצת לשרתי חברת הביטוח שירביט, פרסמו הלילה (בין רביעי לחמישי) דרישה לשלם להם כופר בגובה 50 מטבעות ביטקוין, (כ-3.17 מליוני שקלים) תוך 24 שעות.

אם שירביט לא תיענה, הדרישה תוכפל ביממה הבאה ל-100 ובעוד יממה ל-200 ביטקוין אם שירביט לא תשלם את הכסף, ההאקרים איימו למכור את המידע הגנוב. במקביל, בכל 24 שעות ללא תשלום, ההאקרים יפרסמו חלקים מהמידע הגנוב.

השלכות הפריצה עלולות להיות חמורות מכיוון ששירביט זכתה מספר פעמים בעבר בחוזים לביטוח צי הרכב של עובדי המדינה, שפרטיהם האישיים עלולים להקל על גורמים עוינים בביצוע מעקבים, פריצות ותרגילי סחיטה אישיים. נכון להיום בצהריים (חמישי) אתר האינטרנט של שירביט עדיין אינו פעיל.

חברת הסייבר פרופרו צייצה הבוקר כי "אנו מעריכים כי דרישת הכופר מצד תוקפי שירביט היא רק תמרון שנועד לשמור את המחדל הזה בכותרות, ולמשוך תשומת לב. אל תתמכו בטרור, אפילו אם זה "רק" בגרסא האלקטרונית".

We estimate the ransom demand made by Shirbit perpetrators is just a maneuver to keep the fiasco in the headlines. Getting more attraction to the case. Don't support terrorism, even if its "just" electronic one.

