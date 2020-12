הכדורגלנית הארגנטינאית, מארה גומז, תעלה מחר (שני) למשחק הבכורה במדי קבוצת וילה סאן קרלוס מול לאנוס ותהפוך לטרנסג'נדרית הראשונה שתשחק בליגה מקצוענית.

גומז (22) החלה להתאמן בחודש ינואר השנה, בקבוצת וילה סאן קרלוס מהליגה השלישית בארגנטינה. אז גם החל המאבק שלה לקבל אישור מהתאחדות הכדורגל הארגנטינאית, שלא אפשרה עד כה לטרנסג'נדרים וטנסג'נדריות לחתום בקבוצה מקצוענית. לאחר 11 חודשים, המאבק נשא פרי ובשבוע שעבר החליטה התאחדות המקומית לשנות את החוק ואפשרה לגומז להפוך לשחקנית רשמית.

כנערה, סבלה גומז מאפליה ובריונות, חווית החיים הקשה הובילה אותה למספר ניסיונות התאבדות. בראיון לעיתון הארגנטינאי "טלאם" סיפרה: "הייתי בת 15, השכנים שלי הזמינו אותי לשחק כדורגל. בהתחלה זה לא תפס את תשומת הלב שלי ובעיקר התייחסתי לזה בתור כיף. אבל בכדורגל מצאתי אמצעי לתמיכה חברתית וזה עזר לי לשכוח את כל הדברים הרעים. הכדורגל הציל את החיים שלי".

לאחר קבלת האישור והחתימה הרשמית כשחקנית בקבוצת כדורגל, כתבה גומז בחשבון האינסטגרם שלה: "היום אני רשמית שחקנית בדרגה הגבוהה ביותר של הכדורגל הארגנטינאי. הדרך הייתה ארוכה, היו הרבה מכשולים, הרבה פחדים וצער. היו ימים בהם חשבתי שלעולם לא תהיה לי הזדמנות להיות מאושרת בחיי. היום הכל השתנה. אני מגשימה את אחת המטרות הגדולות בחיי".

Mara Gómez became the first trans woman to be admitted to a professional women’s soccer tournament in Argentina on Friday.

The Argentine Football Association (AFA) authorized the inclusion of Gómez, 23, in the Villa San Carlos squad pic.twitter.com/rIciWWZA5x

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 5, 2020