עסקת הרכישה של בית"ר ירושלים, עם איש העסקים השייח' חאמד בן ח'ליפה אל-נאהיאן, נחתמה היום (שני). בסיום הפגישות שנערכו בין הצדדים במהלך היממה האחרונה, רכש השייח' כ-50 אחוז מהבעלות של המועדון, כשההתחייבות להשקעה שלו תעמוד על למעלה מ-300 מיליון שקלים בעשר השנים הקרובות.

במועדון עדכנו כי הכסף אשר ייכנס לקופת המועדון, ישמש בראש ובראשונה להשקעה בתשתיות, נוער ורכישת שחקנים פוטנציאליים להתפתחות. כמו כן, יוקם דירקטוריון חדש לקבוצה שיכלול גם את בנו של השייח׳, מוחמד בן חאמד בן ח׳ליפה, אשר יהיה נציגו בכל הקשור למועדון.

The club's delegation to Dubai, lead by club owner Moshe Hogeg had its first meeting today with Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Nahyan, chairman of NY Koen Group Mr. Naum Koen, leader of the jewish community in Dubai Mr. Solly wolf and CEO of HBK DOP Mr. Anwar Hussein. pic.twitter.com/hMEi2XJrwk

