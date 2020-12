נבחרת ישראל הוגרלה הערב (שני) במוקדמות מונדיאל 2022 בקטאר, לבית מספר 6 ותשחק מול: דנמרק, אוסטריה, סקוטלנד, איי פארו ומולדובה. הקמפיין יחל בחודש מרץ ויסתיים בנובמבר 2021, כשנה לפני פתיחת גביע העולם ב-21 בנובמבר 2022.

דנמרק, הנציגה הבכירה בבית, הגיעה במונדיאל האחרון לשמינית הגמר. ישראל נפגשה בקמפיינים הקודמים עם שתי יריבותיה המרכזיות בבית, מול סקוטלנד התמודדה הנבחרת בשני הקמפיינים של ליגת האומות (2018 ו-2020) ובחצי גמר הפלייאוף של העלייה ליורו. את אוסטריה הנבחרת פגשה פעמיים במוקדמות היורו ורשמה ניצחון ביתי (2:4) והפסד (3:1). הנבחרת תצטרך לא למעוד מול איי פארו ומולדובה.

