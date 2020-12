נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב בציוץ בטוויטר על כינון יחסים דיפלומטיים מלאים בין ישראל ומרוקו. הודעת טראמפ מגיעה שבועות ספורים לפני עזיבתו את הבית הלבן. לדברי הנשיא מדובר ב"פריצת דרך היסטורית לקראת שלום במזרח התיכון".

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020